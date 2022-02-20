Horoz seri pesinde

SPOR Toto 1. Lig'de hafta içi mesaisinde önemli rakiplerinden Altınordu'yu evinde 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran düşme potasındaki Altaş Denizlispor, bugün şampiyonluk yarışındaki Yılport Samsunspor deplasmanına çıkacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Maç TRT Spor ve beINSports Max1 kanallarından ekranlara gelecek. Yeşil-siyahlılarda Muğdat Çelik, Okan Derici, Hakan Çinemre ve Brahim Darri sakatlıkları nedeniyle Samsun'da yer almayacak. Teknik direktör Mesut Bakkal, Altınordu galibiyetinin anlam kazanabilmesi adına Samsunspor karşısında mutlak 3 puanı hedeflediklerini dile getirdi. Horoz, Karadeniz ekibiyle 48. kez rakip olacak. Bundan önce oynanan 47 maçtan 21'ini Samsunspor, 14'ünü Denizlispor galip kapatırken, 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.