Denizlispor fena dağıldı

SPOR Toto Birinci Lig'de kümede kalmaya çalışan Denizlispor, deplasmanda Samsunspor karşısında adeta dağıldı: 5-0. 2'de sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önünde bulan Tomane, takımını öne geçirdi: 1-0. 24'te Soner'in orta sahadan gönderdiği uzun topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşu defanstan da sekerek ağlarla buluştu: 2-0. 28'de derinlemesine pasla topla buluşan Tallo'nun arka direğe gönderdiği topa dokunan Fofana, ağları sarstı: 3-0. 52'de Yasin kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Stackhowiak engelledi. 58'de Fofana'nın rakibinden sıyrılıp içeri çevirdiği topa dokunan Yasin, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0. 70'te Hasan'ın defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yasin'in sert şutu ağlarla buluştu: 5-0. Denizlispor maçı 5-0 kaybetti.