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Haberler Denizlispor Denizlispor fena dağıldı

Denizlispor fena dağıldı

Horoz, deplasmanda Samsun’a Tomane, Yasin (3) ve Fofana’nın golleriyle yenildi, ağır yara aldı

21.2.2022

Denizlispor fena dağıldı

SPOR Toto Birinci Lig'de kümede kalmaya çalışan Denizlispor, deplasmanda Samsunspor karşısında adeta dağıldı: 5-0. 2'de sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önünde bulan Tomane, takımını öne geçirdi: 1-0. 24'te Soner'in orta sahadan gönderdiği uzun topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in vuruşu defanstan da sekerek ağlarla buluştu: 2-0. 28'de derinlemesine pasla topla buluşan Tallo'nun arka direğe gönderdiği topa dokunan Fofana, ağları sarstı: 3-0. 52'de Yasin kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Stackhowiak engelledi. 58'de Fofana'nın rakibinden sıyrılıp içeri çevirdiği topa dokunan Yasin, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-0. 70'te Hasan'ın defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yasin'in sert şutu ağlarla buluştu: 5-0. Denizlispor maçı 5-0 kaybetti.