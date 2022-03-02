Denizlispor hayati maçlar oynayacak

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor'u yenerek kurtuluş yolunda ümitlenen Altaş Denizlispor'u kalan 11 haftada zorlu maçlar bekliyor. Bay takım olarak geçireceği haftanın dışında 10 kritik maç oynayacak Horoz, kümede kalma yolunda hayati sınavlar verecek. 10 maçtan 7'sinde alt sıralardaki rakipleriyle oynayacak yeşil-siyahlılar, 3'ünde de şampiyonluk yarışındaki takımlarla kozlarını paylaşacak. 7 Mart'ta Ege derbisinde son sıradaki Balıkesirspor'la deplasmanda hayati bir müsabaka oynayacak Denizlispor, ardından ise bay kalacak, 20 Mart'ta bu kez düşme potasının hemen üzerindeki Kocaelispor'a konuk olacak.

HOROZ KENDİ KADERİNİ ÇİZECEK

3 Nisan'da Tuzlaspor'u ağırlayacak Horoz, 8 Nisan'da formda Keçiörengücü, (D) 12 Nisan'da Play-Off'u kovalayan İstanbulspor, 16 Nisan'da düşme potasındaki Bursaspor (D), 22 Nisan'da Gençlerbirliği ile evinde oynayacak. 1 Mayıs'ta taraftarları önünde Menemenspor'la 6 puanlık maça çıkacak Horoz, şampiyonluk adayı iki rakibiyle 8 Mayıs'ta Ümraniyespor'la deplasmanda, 15 Mayıs'ta ise Erzurum BŞB'yle sahasında karşılaşacak.

ÖMER'E ALİYA ZARA MORALİ

BEYPİLİÇ Boluspor'u 2-0 yenerek düşme hattından kurtulmak için umutlanan Altaş Denizlispor'da takımın en skorer ismi Ömer Şişmanoğlu, maça yeni doğan kızı Aliya Zara'nın moraliyle çıkıp ağları sarstı. Ligde zor günler geçiren Denizlispor'da bu mücadeleye kadar 6 maçtır gol atamayan 32 yaşındaki santrforun eşi Kübra, Aliya Zara adını koydukları kız bebek dünyaya getirdi. Maça bu heyecanla çıkan tecrübeli golcü, takımının ikinci golünü kaydedip galibiyeti sigortalarken, 6 haftalık suskunluğunu bozdu. Gol sayısını 7'ye çıkaran Ömer, galibiyetin sevinciyle eşinin yanına koşup yeni doğan kızını da kucağına aldı.

■ SEBAHATTİN ALP