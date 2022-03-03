Bakkal’ın hesabı tuttu

Altaş Denizlispor'da, dümene geçen teknik direktör Mesut Bakkal istediğini aldı. Bakkal öncesi evindeki Bursa (1-3), Ümraniye (0-1) ve Manisa FK (0-1) maçlarını kaybeden ve sıfır çeken Horozlar, Bakkal sonrası sahasında yenilmedi. Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan, Altınordu'yu 1-0, Boluspor'u ise 2-0 yenen ve 3 maçta 7 puan toplayarak kurtuluş ışığını yakan yeşil-siyahlılarda, Bakkal'ın iç saha hesapları tuttu.

YAŞLI KURTLAR SAHNEDE

16. sıraya yükselen takımı, tecrübeli isimler başarıya taşıdı. Eyüpspor maçında Mayi ve Bekir Turaç attıkları gollerle Horoz'a 1 puan kazandırdı. Altınordu maçında Emre Sağlık'ın asistleriyle, Boluspor maçında önce Özer, sonra Ömer'in golleriyle altın değerinde galibiyete uzanıp umutlarını yeşertti.

ASIM VE BEKİR GİZLİ SİLAHLAR

DENİZLİSPOR teknik patronu Mesut Bakkal, 5 haftadır orta sahada Asım (24) ve forvet oyuncusu Bekir Turaç'ı (23) hamle oyuncuları olarak kullanıyor. Ömer'i ilk 11'de tercih eden Bakkal, Bekir ve Asım'ı ikinci yarılarda oyuna sokarak yorulan rakiplerini genç isimlerle çözmeyi başarmış durumda. Ligdeki 5 maçta da aynı hamleyi yapan Bakkal'ın Balıkesirspor maçında da bitirici hamle oyuncusu olarak Asım ve Bekir'i sonradan sahaya sürmesi bekleniyor.

■ SEBAHATTİN ALP