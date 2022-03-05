Sonuna kadar savaşacağız

SPOR Toto Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'da pazartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları sürerken teknik direktör Mesut Bakkal, iddialı açıklamalarda bulundu. 27 puanla düşme hattında bulunan Ege ekibinde tecrübeli teknik adam, kalan 10 haftada savaşacaklarını ve ligde kalacaklarını söyledi. Camiaya seslenen Bakkal, "Denizlispor dip yapamaz. Bu lig er meydanı. Savaşacağız, mücadele edeceğiz ve kazanan taraf biz olacağız. Biz yenildiğimizde düşmeyiz, ancak vazgeçtiğimizde düşeriz. Kalan 10 maçımız var. Eğer 6 karşılaşmayı kazanırsak kendimizi üst tarafta bulabiliriz" diye konuştu.

BİZE 42-43 PUAN YETER

LİGİN bitmesine az bir süre kaldığını bu konuda seferberlik ilan eden Bakkal'ın kulüpte her gün 10-12 saat mesai yaptığı ve işine de konsantre olabilmek için geldiği günden bu yana cep telefonunu kapalı tuttuğu belirtildi. Kümede kalmak için 42-43 puanın kendilerine yatacağını ifade eden tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal şöyle konuştu: "İç sahada 5, dışarıda 5 maçımız var. İçerdeki 5 maçı alırsak 42 puan eder. Burada diğer takımların ne yaptığı önemli değil, bizim ne yapacağımız önemli. Tatmin edici futbolumuz var. Yenemeyeceğimiz takım yok."

SEBAHATTİN ALP