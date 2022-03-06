Denizlispor’da parola zafer

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında yarın Balıkesirspor'a konuk olacak olan Altaş Denizlispor, teknik direktör Mesut Bakkal ile ilk deplasman galibiyetini alıp çıkışını sürdürmek istiyor. Kümede kalma yolunda telafisi olmayan maçlara sahne olan ligde Horozlar, 13 deplasmanda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı, gurbette 10 puan topladı

İKİ DEPLASMAN TEK HEDEF

11 Eylül 2021'de Eyüpspor'u 2-0 yenerek ilk deplasman galibiyetini alan Horozlar, dış sahadaki ikinci galibiyetini ise 8 Ocak 2022'de oynanan

ve ilk yarısında 3-0 geriye düştüğü maçta Bandırmaspor'u 4-3 yenerek aldı. Teknik direktör Mesut Bakkal ile deplasmanda kazanamayan Denizlispor, Adanaspor ile 0-0 beraber kaldı. 5-0 kaybedilen Samsunspor maçı sonrası oluşan olumsuz havayı Boluspor maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı 2-0'lık sonuçla dağıttı. Yeşil-siyahlı ekip, üst üste çıkacağı Balıkesirspor ve Kocaeli maçlarından galip ayrılmak istiyor. Hazırlıklarını basına kapalı antrenmanla tamamlayan Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal'ın ilk 11 kurgusunda fazla değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi.

BAL-KES VE HOROZ 31. KEZ DERBİDE KAPIŞIYOR

Altaş Denizlispor ile Balıkesirspor, 31. kez rakip oluyor. Bundan önce oynanan 30 maçtan 11'ini kazanan Horozlar, 11 kez berabere kaldı, 8 maçta da Bal-Kes güldü. Balıkesir'de oynanan 14 maçtan sadece 2 kez 3 puanla ayrılan yeşil-siyahlılar, 5 kez berabere kaldı, 7 mücadeleyi de kaybetti. Denizlispor, oynanan 30 maçta 31 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 36 gol gördü. Horozlar, 1. Lig'de en son Balıkesir'de 2016-2017 sezonunda Balıkesirspor'u 2-1'lik sonuçla yenmişti.

■ SEBAHATTİN ALP