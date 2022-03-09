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Denizlispor kümede kalmak için savaşıyor

9.3.2022

Denizlispor kümede kalmak için savaşıyor

SPOR Toto 1. Lig'de Balıkesirspor engelini aşan Altaş Denizlispor kurtuluş yolunda umut tazeledi. Son 4 maçında 3. galibiyetini alan yeşil-siyahlılar 30 puana yükselip, rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı. Düşme hattından kurtulamasa da rakiplerini 2 puan geriden takip eden Horozlar, teknik direktör Mesut Bakkal'la çıkış yakaladı.

Yıllar sonra yuvaya dönen Bakkal yönetimindeki Denizlispor, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yeşil-siyahlıların başında 11 puan toplayan Mesut Bakkal, çıkışlarını sürdüreceklerini ve kümede kalacaklarını iddia etti. Bakkal, "Bizim için 2 hafta üst üste kazanmak bizim için önemliydi. Bu galibiyet bizi daha iyi yerlere götürecektir" dedi.