Denizlispor’da Okan Derici sevinci var

SPOR Toto 1. Lig'de kurtuluş hesapları yapan Denizlispor'da, Okan Derici sevinci yaşanıyor. 15 Aralık 2021'de İzmir deplasmanında Menemenspor'la oynanan lig maçının 53. dakikasında sakatlanan ve fibula kemiğinde kırık tespit edilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeşil sahalara geri döndü. Okan, liglerin bitmesine 10 hafta kala takımla antrenmanlara başladı. Sezon başında Ümraniyespor'dan transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle 13 hafta formasından uzak kaldı. 4'ü ilk 11 olmak üzere 10 maçta yeşilsiyahlı formayı giyen Derici, 1 gol kaydetti. Maçları özlediğini belirten Okan, "Zor bir süreç yaşadım. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Çalışmalarıma devam ediyor ve maça çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Horoz'da dizinden ameliyat olan Muğdat Çelik ise henüz çalışmalara başlamadı.