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Denizlispor'da Okan dönüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta bay takım olup fikstürün yurt genelindeki olumsuz hava koşulları yüzünden 1 hafta ileri kaydırılmasıyla bu haftayı da maç yapmadan geçecek Altaş Denizlispor'da Okan Derici yeşil sahalara dönmek için gün sayıyor.