Denizlispor’dan Kocaeli provası

SPOR Toto 1. Lig'de 27 Mart Pazar günü 6 puanlık maçta Kocaelispor'a konuk olacak Altaş Denizlispor, 3. Lig 2. Grup temsilcisi Kızılcabölükspor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. TFF'nin kötü hava koşulları nedeniyle ligleri bir hafta kaydırması nedeniyle boş kalmak istemeyen Horozlar, Mekik karşısına forma şansı bulamayan yedek ağırlıklı isimlerle çıktı. İlk devreyi 4-1 önde geçen Denizli, ikinci yarı A takımla maçı 5-3 kazandı.

GÖZLER RAKİPLERDE OLACAK

Denizli, 29. haftayı bay takım olarak geçirecek. Teknik direktör Mesut Bakkal, 15 günlük aranın takımın toparlanması için mükemmel olduğunu vurguladı, rakipleri mercek altına alacaklarını söyledi. Bakkal, "Menemen-Bolu, G.Birliği-Kocaeli ve Bursa-Balıkesir maçlarını izleyeceğiz. 27 Mart'ta konuk olacağımız Kocaelispor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP