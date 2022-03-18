Kurtuluşun sırrı gurbette

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda çıkış yakalamasına rağmen düşme hattından çıkamayan Altaş Denizlispor'da öncelikli hedef her ne kadar içerde oynanacak 5 maçı kazanmak olsa da, evde kaybedilecek muhtemel puanları telafi için deplasmandan getirilecek ekstra puanların da önemi çok konuşuluyor.

17 PUAN EVİNDE, 13 PUAN DIŞARIDA ALDI

Ligdeki 30 puanın 13'ünü gurbetten getirebilen Altaş Denizlispor, kümede kalışını biran önce ilan edebilmek için deplasman karnesini düzeltmek zorunda. Bu sezon evinde 17 deplasmanda 13 puan toplayan yeşil-siyahlılar, kalan 9 maçın 5'ini evinde, 4'ünü deplasmanda yapacak. Gurbetteki 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Horozlar, 11 gol attı, kalesinde 21 gol gördü. Kocaelispor, Keçiörengücü, Bursaspor ve Ümraniyespor ile gurbette karşılaşacak olan Denizlispor, kümede kalışını biran önce ilan edebilmek için hanesine ekstra puanlar yazdırmayı hedefliyor. Horoz, deplasman karnesini düzeltmek zorunda. Deplasmanda epey terleyecek olan Denizlispor, teknik direktör Mesut Bakkal ile 3 deplasmandan 4 puan çıkardı. Horozlar, Adana ile 0-0 berabere kalırken, Samsun'a 5-0 yenildi. Balıkesir'i 1-0 yendi.

HAKAN ATIYOR HOROZ GÜLÜYOR

Altaş Denizlispor'un 28 yaşındaki savunmacısı Hakan Çinemre attığı kritik gollerle takımına hayat veriyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen tecrübeli savunmacı, Bucaspor, Adana Demirspor, Gaziantep, Eskişehirspor, Göztepe, Adanaspor formalarını terletti. Sezon başında geldiği Horoz'da zaman zaman sakatlık kabusu yaşayan Hakan, attığı 3 kritik golle yeşil-siyahlı takımı ayakta tuttu. 12 maçın 11'inde banko görev yapan ve 959 dakika sahada kalan Hakan, iç sahadaki 2-1'lik ve dış sahadaki 1-0'lık Balıkesirspor, içerdeki 2-1'lik Keçiörengücü galibiyetlerinde attığı gollerle takımının kazandığı 9 puanda pay sahibi oldu.

BAKKAL ROTAYI ÇİZDİ

HAFTA sonunu bay takım olarak geçirip, ardından milli ara nedeniyle 3 Nisan'a kadar maç yapmayacak Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, kümede kalabilmek için 40 puan toplamak zorunda olduklarını söyledi. Özellikle iç sahada oynayacakları tüm maçları kazanmaları gerektiğini belirten Bakkal, "Önümüzde 9 maç var. Desteğe de çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımız, Denizli halkı bizleri asla yalnız bırakmasınlar. Çünkü burada Tuzla ve Menemen'le oynayacağımız iki tane final karşılaşmamız var. Şimdi iyi bir hava oluştu. Camia ve şehir olarak taraftar zaten yavaş yavaş kendi üzerine düşeni yapmaya başladı. Her maçımız final. Eğer 40 puana ulaşırsak hedefimizi tutturuz" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP