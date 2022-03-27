Denizlispor kenetleniyor

SPOR Toto 1. Lig'de milli aranın ardından Kocaelispor'la hayati bir maça çıkacak Altaş Denizlispor, hazırlıklarına neşe içinde devam ederken, başkan Mehmet Uz, Kocaelispor maçına kadar hazır hale geleceklerini ve yeşil-siyahlı kulübün başarısı için hep birlikte mücadele edeceklerini sözlerine ekledi. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan dünkü antrenman ısınma çalışmalarıyla başlayıp ayak tenisi, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Sakatların iyileşmesiyle eksiğin bulunmadığı Horoz'da morallerin üst seviyede olduğu ve antrenmanların neşeli bir şekilde geçtiği görüldü.

'BU TAKIMA SAHİP ÇIKIN'

Başkan Uz, "Ligin 30. haftasında karşılaşacağımız Kocaelispor maçı her iki takım açısından hayati önem taşıyor. Biz bu karşılaşmada kazanmak adına sahada büyük bir mücadele örneği vereceğiz. Denizlispor'un başarısı için hep birlikte hareket ederek takımı en iyi yerlere getireceğiz. Denizlispor asla küme düşmeyecek. Kazanacağımız iki maçla üst sıralara kadar çıkacağız. Bu konuda yönetim kurulumuz ve futbolcularımız ile teknik heyetimize güvenin" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP