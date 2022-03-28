Denizli savaşacak

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altaş Denizlispor'da Kocaelispor mesaisi bugün tekrar başlayacak. Takıma güvendiğini her fırsatta dile getiren teknik direktör Mesut Bakkal'ın 'Sonuna kadar gideceğiz' dediği kurtuluş mücadelesine futbolcular da dört elle sarıldı. Oyuncularla yapılan toplantıda Bakkal, 11 puandan 30 puana ulaşmışken, geri dönüş olmayacağını ve ligde tutunmak için çok çalıştıklarını anlattı. Teknik direktör Mesut Bakkal, "Pes edip vazgeçmeye niyetimiz yok. Bütün futbolcularımız da olayın farkında. Buradan dönüş artık yok. Bizler de aynı fikir doğrultusunda ilerliyoruz. Denizlispor kurtulursa bu güzel şehir ayağa kalkar. Oyuncular da alacaklarını alır. Aksini düşünmek bile istemiyorum. Bu takım mutlaka ligde kalacaktır" dedi. Bu arada Manisa Futbol Kulübü ile Manisa'da hazırlık maçı yapan Denizlispor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.