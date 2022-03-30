Denizlispor seri peşinde

Spor Toto 1. Lig'deki son 2 maçında Boluspor ve Balıkesirspor'u yenen Altaş Denizlispor, kritik Kocaelispor maçını da kazanıp 3'te 3 yapmak istiyor. Horoz'da antrenmanlar keyifli olduğu kadar forma rekabeti açısından da kıyasıya mücadele içinde geçiyor, idmanlarda kemik sesleri yükseliyor. Kariyerinde daha zor şartlarda çalışan teknik direktör Mesut Bakkal, Denizlispor'un başında çıktığı 6 maçın 3'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 1 mağlubiyet aldı ve 11 puan topladı. Son 4 maçın üçünü kazanan Bakkal, alt sıralardan biran önce kopmanın hesapları içinde.

'KENETLENMİŞ DURUMDAYIZ'

Ümidini hiçbir zaman kaybetmeyen tecrübeli teknik adam, futbolcularına da bunu aşıladı. 'Kocaelispor'u önce durdurup sonra vuracağız' diyen Bakkal, "Birbirimize öyle inanmış öyle kenetlenmişiz ki, Denizlispor'u içinde bulunduğu cendereden çıkarmak için hep birlikte çalışıyoruz. Benim şansım şehrine ve futbola aşık bir ekibe sahip olmam. İşte bizi başarıya götüren şey bu. Futbolcular cesaret gösterdi, ofansif futbol öne çıktı. Karakter fışkırması yaşayan futbolcularımıza camiamız güvensin, biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız ve Denizlispor ligde kalacak. Korkmayın" ifadelerini kullandı. ■ SEBAHATTİN ALP