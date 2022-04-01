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Haberler Denizlispor Denizlispor kalan maçlar için kenetlendi

Denizlispor kalan maçlar için kenetlendi

1.4.2022

Denizlispor kalan maçlar için kenetlendi
SPOR Toto 1. Lig'de zor günler geçiren düşme hattındaki Altaş Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, yaptığı açıklamada takımın ligde kalması dışındaki tüm çalışmaları ikinci plana bıraktıklarını belirtti. Uz, "Amacımız Denizlispor'un ligde kalması, bunun dışındaki olumlu eleştiriler haricindeki tüm seslere kulağımızı tıkadık. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tüm çalışanlarımızla sadece ligde kalmaya odaklandık. Oynadığımız son 6 maçın 3'ünü kazandık, 2'sinden beraberlikle ayrılıp, sadece bir mağlubiyet aldık. Ancak her şey yeni başlıyor. Hala düşme hattının içerisindeyiz ve buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. ■ SEBAHATTİN ALP
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