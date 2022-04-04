Kurtuluş aşkına

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçını kazanan Denizlispor, deplasmanda Kocaelispor'u 5-1 yendi. Farklı galibiyete imza atan Horoz, kümede kalma umutlarını sürdürdü. 7. dakikada Pereira'ın soldan arka tarafa yaptığı ortada topla buluşan Kolovos, golü atamadı, meşin yuvarlağı auta gönderdi. 22'de Pereira'nın pasında Kolovos, ceza sahası önünde topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı. 29. dakikada Mazlum'un hatalı pasında topla buluşan Aissati'nin derinleme pasında Mayi, kaleci İsmet'i avladı: 0-1. 43'te Benhur'un şutu defanstan sekti. Topu önünde bulunan Pereira'nın şutu kaleci Abdülkadir'e çarparak ağlarla buluştu: 1-1. 50'de Gökhan'ın soldan çok güzel ortasında Mustafa bekletmeden vurdu: 1-2. 58'de Mandjeck'in ortasında yakın mesafeden Samed Ali'nin kafa şutunda kaleci Abdülkadir gol izni vermedi.

MUSTAFA RAHATLATTI

59'da Aissati'nin ortasında bomboş pozisyonda topla buluşan Ömer, golü atamadı. 62'de Mustafa'nın şutu kaleci İsmet'te kaldı. 67'de Muhammed, ceza sahası içinde Mayi'e topu çıkardı. Mayi'nin şutnda top Musa'ya da çarparak ağlara gitti: 1-3. 68'de Musa'dan topu kapan Mustafa takımını iyice rahatlattı: 1-4. 77'de İlyas'ın sert şutunda kaleci Abdülkadir topu güçlükle kornere attı. 90'da Bünyamin'in pasında kaleci İsmet'in öne çıktığını gören Ömer, yaklaşık 30 metreden golü attı: 1-5. Denizlispor maçı 5-1 kazandı.



GERGİNLİK YAŞANDI

DÜŞME hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Denizlispor'u konuk eden Kocaelispor, maçtan 5-1 mağlup ayrıldı. Maç devam ederken skorda farkın açılmasıyla yönetime tepki gösteren ve istifaya davet eden taraftar grubu Hodri Meydan, maçın bitiminde de stadın dışına çıkarak takım otobüsünün önünde toplandı. Dakikalarca futbolculara, teknik ekibe ve yönetime tepki gösteren taraftarın öfkesi dinmedi. Yönetim futbolcuları başka araçlarla stattan çıkardı.



BAKKAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kocaelispor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Yeşil-siyahlı ekipte Hollandalı oyuncu Darri alacaklarını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshederken, sarı kart cezalısı İlhan Depe ile sakatlıkları bulunan Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz kadroya dahil edilmedi. Tecrübeli teknik adam Bakkal, bu oyuncuların yerlerinde Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu ve Aissati'yi oynattı. Denizli temsilcisinde Lopes, Asım Hamzaçebi, Erdal akdarı ve Muhammet Özkal da yedekler arasındaydı.



MINI YORUM- HAYRİ ÜLGEN

Horoz muhteşem bir dönüş yaptı

Denizlispor, gerçekten Kocaeli deplasmanında muhteşem bir oyunla haklı olarak farklı bir galibiyet elde etti. Oyunun başından sonuna kadar oyunun kontrolü Denizlispor'daydı. Teknik direktör Mesut Bakkal, Kocaelispor takımını çok iyi analiz etmiş ve oyun kurgusunu da iyi kurunca bu muhteşem galibiyetin mimarı oldu. Futbolda inanmak yarı yarıya kazanmak demektir. Denizlispor takımı da bu maça inanarak çıktı ve kazandılar. Başta kaleci Abdülkadir olmak üzere ileride oynayan Ömer Şişmanoğlu'na kadar öyle güzel bir bağlantı içerisini girdiler ve bir takı

mın deplasmanda nasıl kazanacağını gösterdiler. Bu maç 6 puanlık bir maçtı. Horoz, bu galibiyet ile küme düşmemek için büyük bir avantaj yakaladı. Zaten bu futbolunu devam ettirdiği müddetçe korkulu rüya görmez.

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