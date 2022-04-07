Denizli’de Bakkal farkı

Spor Toto 1. Lig'de son 5 maçta 4 galibiyetle kurtuluş hattıyla arasındaki farkı maç eksiğine rağmen 1 puana indiren Altaş Denizlispor, Veli Acar, Serhat Gülpınar ve Fatih Tekke'den sonra dümene geçen Mesut Bakkal yönetiminde yükselişe geçti. Kulüpte daha önce uzun yıllar futbolcu, antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan Mesut Bakkal takım düşme hattındayken yuvaya döndükten sonra 7 maça çıkan Denizlispor, 14 puan topladı. Yeşil-siyahlı ekip Bakkal'la maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Bakkal'dan önce gol sıkıntısı çeken Horoz, son 7 maçta 11 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. En yakın rakiplerinden Kocaelispor'u deplasmanda 5-1 yenerek moral tazeleyen Denizlispor, bu hafta Pazar günü Tuzlaspor'la 6 puanlık maça çıkacak.

OSMAN ZOLAN'A ZİYARET

Denizlispor'da göreve başladığı günden bu yana yoğun çalışma temposu nedeniyle kulüpten dışarı çıkamayan teknik direktör Mesut Bakkal, ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan yardımcısı Taner Atilla, kulüp menajeri Özhan Çetin'in de katıldığı ziyarette maddi konular ele alındı. Zolan, Denizli'nin ligde kalacağına inancının tam olduğunu söyledi.

KEVİN MAYİ HAYAT VERDİ

ALTAŞ Denizlispor'da, Kevin Mayi'nin yükselen performansı kalan haftalar öncesi teknik heyeti sevindiriyor. Denizli'ye sezon başında Ümraniyespor'dan transfer edilen Gabonlu forvet, uzun süre tutuk kaldı. Geçen hafta Kocaelispor deplasmanında 2 kez ağları sarsıp 5-1'lik galibiyete büyük katkı yapan Mayi, toplamda 5 gole ulaşarak, 8 gollü Ömer Şişmanoğlu'ndan sonra takımın en skorer oyuncusu oldu.

■ SEBAHATTİN ALP