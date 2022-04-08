Denizli’nin sırrı sistem

Spor Toto 1. Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal'ın oyun sistemi oturunca başarı da geldi. Göreve başladıktan sonra çok kısa sürede idealindeki oyun felsefesi ve dizilişini, kendi kurmadığı kadroya sabırla ve ısrarla benimseten tecrübeli teknik direktör, bunun meyvelerini toplamaya başladı. Kocaelispor karşısında oyun üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Bakkal, beklenenden daha farklı ve çok kaliteli bir takım ortaya çıkardı.

HOROZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bakkal, "Koşmayan takımlar başarılı olamaz. İlk koşu kalitemizi yükselttik. Futbolcuların var olan kalitesini ortaya çıkardık. Önce kendilerinin inanması gerekiyordu, onu aşıladık" diye konuştu. Kocaeli'de 4-5-1 sistemi ile ikinci bölgeyi iyi savunan, ardından hızlı hücuma giden yeşil-siyahlılar, kalesini de gole kapattı. Horoz, kazandığı son 3 maçta kalesinde sadece 1 gol görürken, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

'KADROYU BOZMAYACAK'

Altaş Denizlispor teknik patronu Mesut Bakkal, Tuzlaspor karşısında Kocaelispor maçı kadrosunu sahaya süreceğini söyledi. Horoz'da sakat futbolcular Oğuz ve Özer'in tam olarak iyileşmesi, İlhan Depe'nin cezasının bitmesine rağmen teknik direktör Mesut Bakkal, Kocaelispor'a karşı kazanan kadroyu zorunlu kalmadıkça bozmayacak. Bakkal, Tuzla maçında da aynı kadroyu sahaya sürecek. ■ SEBAHATTİN ALP