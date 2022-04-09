SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan Denizlispor'da tecrübeli futbolcu Mustafa Çeçenoğlu, takımın ligde kalacağını söyledi. Horoz'un son olarak Kocaelispor'u deplasmanda 5-1 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaşan tecrübeli futbolcu, "Yönetimimiz ve taraftarlarımız çok iyi niyetli. Teknik direktörümüz Mesut Bakkal, göreve geldiği günden bu yana takıma çok büyük katkı sağladı. Bize mücadele hırsı aşıladı. Başarımızda büyük etken oldu. Oyun sistemimiz oturdu. Bu sezon mutlaka ligde kalacağız. Kimse endişelenmesin. Futbol şube sorumlumuz Necip İrdem, bizle arkadaş gibi. İyi insan, bütün sorunlarımızla ilgileniyor" diye konuştu.

İDOLÜM BREZİLYALI ALEX

DENİZLİSPOR'DA ikinci baharını yaşayan Mustafa Çeçenoğlu, küçükken idolünün Fenerbahçeli Alex olduğunu açıkladı. Çeçenoğlu, şöyle devam etti: "Fenerbahçe altyapısında 8 yaşında futbola başladım, 17 yaşımda ayrıldım. Hep başarılı olmak için mücadele ettim. Denizli'de de gollerimin arkası gelecek."



SIRRI ORTAYA ÇIKTI

KOCAELİSPOR maçında attığı 2 golün ardından sol koluna yaptırdığı dövmelerini öpen Mustafa Çeçenoğlu, bunun ayrı bir anlamı olduğunu söyledi. Yaptırdığı dövmede annesi ve babasının fotoğrafı olduğunu belirten Çeçenoğlu, "Eski atlet olan dedemin ismini almışım. Annem ve babamın yeri bende çok farklı. Babam Mehmet Çeçenoğlu, daha önce Giresunspor'da oynadı. Babam ile annem Şuşan Çeçenoğlu bana çok büyük emek verdi. Bu nedenle sol kolumu öptüm" dedi.



BAKKAL GARANTİ VERDİ

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, son 3 maçta 9 puan topladıklarını ve gidişatın iyi olduğunu açıkladı. Oyuncuların özveriyle çalıştığını açıklayan Mesut Bakkal, "Bu takımı ligde bırakmak hepimizin boynunun borcu oldu. Geldiğimiz noktanın farkındayız. Hem güç açısından hem de oyun açısından neler yaptığımızı biliyoruz. Taraftarımız deplasmanda oynadığımız Kocaelispor maçına girmeyeceğini bildiği halde bizi desteklemek için Kocaeli'ye geldi. Sabah otelin önünde bir baktım, Denizlispor taraftarı dolaşıyor. Bunlar bize daha fazla güç veriyor. Denizlispor kümede kalacaktır" şeklinde konuştu.