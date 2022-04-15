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Haberler Denizlispor Ankara Keçiörengücü: 0 - Altaş Denizlispor: 1

Ankara Keçiörengücü: 0 - Altaş Denizlispor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde karşılaştığı Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu. 50. dakikada ceza sahası içinde havadan gelen topu indiren Ömer Şişmanoğlu, sol çaprazda duran İlhan Depe’ye aktardı. Kaleci Metin Uçar’ı geçen İlhan Depe meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

İHA

15.04.2022, 16:46

Ankara Keçiörengücü: 0 - Altaş Denizlispor: 1

28. dakikada Özer'in sağ kanattan gönderdiği ara pasta Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında topla buluştu. Sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Ömer'in şutunu yerden kaleci Metin Uçar çeldi.

41. dakikada Taşkın Çalış'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasından geri döndü. Ceza sahası dışında topu karşılayan Olawoyin'in şutunu Denizlispor savunması kesti. Altı pasta topla buluşan Fatih Selimhan Korkmaz'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt kararı ile gol geçerlilik değeri kazanmadı.

50. dakikada ceza sahası içinde havadan gelen topu indiren Ömer Şişmanoğlu, sol çaprazda duran İlhan Depe'ye aktardı. Kaleci Metin Uçar'ı geçen İlhan Depe meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

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