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Haberler Denizlispor Horoz’dan çağrı

Horoz’dan çağrı

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “İç sahada 4, deplasmanda da 2 olmak üzere 6 final maçımız kaldı. En büyük arzumuz tribünlerin dolması” dedi

18.4.2022

Horoz’dan çağrı

Altaş Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, Keçiörengücü galibiyetiyle Tuzlaspor mağlubiyetini telafi ettiklerini belirterek, "Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Rehavete kapılmadan bu süreci istediğimiz gibi atlatmalıyız" dedi. Başkan Uz, "Ligde artık telafisi olmayan maçlar oynanıyor. Mesut Bakkal hocamızla çıktığımız 9. maçımızda 5. galibiyetimizi aldık ve 36 puana yükseldik. İç sahada 4, deplasmanda da 2 olmak üzere son 6 final maçımız kaldı. Artık iç saha veya deplasman diye bir kavram kalmadı" dedi.

'KENETLENMELİYİZ'
Başkan Mehmet Uz, şöyle devam etti: "Kalan 6 maçın tamamı bizim için aynı zorlukta geçecek. Son haftalarda yakaladığımız ivmeyi rehavete kapılmadan sürdürmek zorundayız. Yönetimden teknik heyete, futbolculardan taraftarlara kadar tüm camianın bu kritik dönemde birlik beraberlik içerisinde hareket ederek, zorlu sürecin en iyi şekilde atlatılması için gayret göstermesi gerekiyor. Kenetlenmeliyiz. İstanbulspor maçında tribünlerin dolmasını istiyoruz."

■ SEBAHATTİN ALP

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