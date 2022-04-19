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Denizlipor İstanbul'u 4-3 yendi

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği İstanbulspor'u 4-3 yendi.

AA

19.04.2022, 18:13

Denizlipor İstanbul’u 4-3 yendi

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Lopes, Hakan Çinemre, Özer Özdemir (Dk. 61 Aissati), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, İlhan Depe (Dk. 74 Mustafa Çeçenoğlu), Muhammed Gönülaçar, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 90 Muhammet Özkal), Djedje (Dk. 90 Erdal Akdari)

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Rroca (Dk. 75 Eslem Öztürk), Emir Kaan Gültekin (Dk. 58 İbrahim Yılmaz), Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk. 57 Oğuzhan Berber), Ethemi (Dk. 88 Abazaj), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar (Dk. 88 Emrecan Uzunhan), Topalli

Goller: Dk. 11 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 40 İlhan Depe, Dk. 70 Lopes, Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 28, 39 ve 44 Rroca (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Hakan Çinemre, Dk. 42 Özer Özdemir, Dk. 83 Lopes (Altaş Denizlispor)

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