Denizlispor ağır yaralı

SPOR Toto 1. Lig'de son iki maçını kazanan ve kümede kalma yolunda nefes alan Denizlispor, kritik maçta alt sıralardaki rakibi Bursaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Horoz'da Ömer Şişmanoğlu ve Oğuz Yılmaz sakatlanırken, Aissati de kırmızı kart gördü. 30. dakikada sağ kanatta gelişen Bursaspor atağında Enver Cenk Şahin bu kez topu arka direğe ortaladı. Joao Pedro Sousa Silva'nın kafayla altı pasa çevirdiği topa Namık Alaskarov kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 54'te Denizlispor ceza sahasında topla buluşan Joao Pedro Sousa Silva Oğuz Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 55'te Bursaspor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun arkasına geçen Namık Alaskarov kalecinin sağına vurdu ancak top direğin yanından dışarı gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Denizlispor çok kritik bir 3 puan kaybetti.