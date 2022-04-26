Denizlispor’dan hakemlere öfke

ALTAŞ Denizlispor'da, Bursaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a büyük öfke var. Açıklamada; "Sezon başındaki bazı maçlarda haksızlıklara uğramamıza rağmen hakem camiasına güvendiğimizi, ancak daha dikkatli olunması gerektiği ile ilgili TFF ve yetkili kurullara iyi niyetimizi gösteren bir yazı göndermiştik. İyi niyetimizin kötüye yorumlandığını görmenin öfkesi ve üzüntüsü içerisindeyiz. Atilla Karaoğlan'ın verdiği ve vermediği kararlarla maçın kaderini etkilemiştir. Emeklerimizin nasıl heba olduğunu görmek bizi bir kez daha yaralamıştır. Maçın başlarında her faule kart çıkararak oyuncularımızın direncini kıran hakem, belki de yarım asırlık kulübümüzün kaderiyle oynamıştır" sözleriyle tepki gösterdi.

'KİLİT VURALIM OLSUN BİTSİN'

Kulübün menfaatlerinin korunacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ligde geride kalan 34 haftada oynadığımız 32 maçın hiçbirinde, kazanalım veya kaybedelim hiçbir rakibimiz hakemle ilgili bir serzenişte bulunmamıştır. Bu da bizim maçlarımızda lehimize bir yönetim gösterilmediğinin açık kanıtıdır. Kulüplerin gelecekleri mücadeleleriyle değil lobi faaliyetleriyle belli olacaksa, kapılarımıza kilit vuralım olsun bitsin. Ligin sonu yaklaşırken herkesin daha dikkatli, hakkaniyeti ve adil olması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Yarım asrı aşan geçmişi ile Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan Denizlispor'un haklarının yenmesine müsaade etmeyeceğiz."

"20 YILDA İLK DEFA İSYAN EDİYORUM!"

ALTAŞ Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Puan alabilecek bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Düşük bir performans sergiledik. Bizim daha üretken olmamız lazımdı" şeklinde konuştu. Müsabakanın hakemi ile ilgili de konuşan Bakkal, "20 yıldır Süper Lig'de çalışan birisiyim. Haftalardır maçları genç hakemler yönetiyor. Hayatımda hakem hakkında hiç konuşmadım ama bu hakem çok ayıp etti. Bursaspor'un hakkını verelim ama hakemler ayıp ettiler. Bir takım bu kadar doğranmaz. Benim haftaya 3-4 oyuncum olmayacak. Hayatımda 20 yıldır çalışıyorum ama ilk defa isyan ediyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Penaltı doğrudur. Adamın yüzü yarılıyor ona kart veriyorsun. Faul olmayana faul çalıyorsun" dedi.