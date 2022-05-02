Denizli kendine geldi

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Bursaspor'a 1-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Denizlispor, evinde Gençlerbirliği'ni geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek rahat nefes aldı. 26'da sol kanattan çizgiye inen Sallallich'in içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Barış meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. 32'de Gökhan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Oğuz'un kafa vuruşunu kaleci Übeyd, çizgiden çıkardı, dönen topu savunma uzaklaştırdı. 51'de İlhan'ın ara pasında Ömer yerden sert vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1. 71'de orta sahada topu kazanan İlhan'ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mayi'nin gelişine vuruşu yan direğin dibinden dışarıya gitti. 78'de sol kanattan gelişen Altaş Denizlispor atağında İlhan'ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djedje'nin sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. 90+5'te Erdal'ın şutu direkten döndü. Maç 2-1 sonuçlandı.