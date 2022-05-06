Başarının sırrı istikrar

SPOR Toto 1. Lig'de kurtuluş ateşini yakan Altaş Denizlispor bu sezon çok sıkıntı yaşasa da, henüz ligde tutunma hedefine ulaşamamış olsa da Mesut Bakkal'ın göreve gelişi ile toparlandı ve 42 puanla ligde 12. sıraya yükseldi. Bakkal sayesinde uzun süredir ilk kez iskelet bir kadro oluşturuldu. Horozlar, Bakkal ile uzun süre sonra istikrarı yakaladı.

Bakkal, zoru başardıklarını ancak galibiyetlerin daha da değer kazanması için kalan üç karşılaşmayı da galip bitirmek zorunda olduklarını vurguladı. Horozlar, Menemenspor'la oynadıktan sonra Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor ile deplasmanda, Play-Off'u garantileyen Erzurumspor BŞB ile içerde oynayıp sezonu tamamlayacak. İskelet kadronun dışında sürekliliği olmasa da Mustafa Çeçenoğlu başta olmak üzere Bekir Turaç Böke, Asım Hamzaçebi, Erdal Akdari, Muhammet Özkal gibi isimler önemli katkı sağladı. ■ SEBAHATTİN ALP

DENİZLİSPOR'DA İNCE HESAPLAR VAR

BİTİME 3 hafta kala 42 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde olan Altaş Denizlispor, pazar günkü Menemenspor maçı öncesi ince hesaplar yapıyor. Horozlar, galip gelirse büyük avantajı eline geçirecek.

ÖMER'İN EN PARLAK DEVRİ

DENİZLİSPOR'DA santrafor Ömer Şişmanoğlu, yeşil-siyahlı kulüpte kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Tecrübeli golcü bu sezon ligde 11 kez rakip fileleri sarsarak, liglerdeki en skorer yılına imza attı. Süper Lig'de 2010-11'de Kayserispor formasıyla 7 gol atan, 2012-2013'te Antalyaspor formasıyla 8 kez rakip fileleri sarsan Ömer, Beşiktaş, Eskişehir, Antalya, Göztepe, Malatyaspor ve Erzurumspor BŞB formalarıyla çıkış yakalayamadı. 32 yaşındaki golcü, bu sezon 1. Lig'de 11 golle Denizlispor'u sırtladı.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI





ABDULKADİR Sünger: 20 maç oynayan Adam Stackhowiak'ın gönderilmesiyle Polonyalı kalecinin yokluğunu fazlasıyla aratmadı. Takımla özdeşleşmeye başladı. Oynadığı 10 maçta güven veren genç kaleci, yeni sezon öncesi Süper Lig takımlarının radarında.



TİAGO Lopes: Enerjisi ve hızını sağ bekte etkili kullanan hücum oyuncusu, ikinci devrede kilit isimlerden birisiydi. Ayrıldıktan sonra dönüşü muhteşem oldu.



OĞUZ Yılmaz: Tecrübeli stoperfarkını her maç gösterdi. Kaptanın sakat olup oynamadığı maçlarda aranan en çok isim.



LEO Schwechlen: Savunmanın en önemli ismi, bel kemiği. Yeni sezonda ayrılırsa yerini doldurmak çok zor olacak.



GÖKHAN Süzen: Bu sezon en iyi çıkış yakalayan ve gelişim gösteren ismi. Duran topların arkasındaki isim, asistleriyle de öne çıktı. Sol bek pozisyonunda oynasa da, rakip ceza alanı çevresinde de topla buluşup tehlike yaratıyor.



BRİCE Dja Djedje: Sezon başında beklentinin gerisinde kalsa da Gençlerbirliği maçında attığı golle kendine geldi. Taraftar bağrına bastı. Savunma önünde mücadelesi ve fizik gücüyle ofansta etkili oldu. 28 maçta oynaması bunun en büyük göstergesi.



HAKAN Çinemre: Oyun kurucu özelliği ile defansta ve ofansta takımın kilit isimlerinden biri. Tecrübesi ile olmadığında yokluğu hissedilen isimlerden.



MUHAMMED Gönülaçar: En iyi dönemini yaşıyor. Takımın en istikrarlı isimlerinden. Tam bir köprü görevi yapıyor.

ÖZER Özdemir: Önde baskısı ve mücadelesinin yanı sıra, sonuca doğrudan etki eden son vuruş ve pasları ile kariyerinin en iyi döneminde.