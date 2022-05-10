Denizlispor çok ‘Mesut’

Spor Toto 1. Lig'de üst üste direkt rakipleri Gençlerbirliği ve Nasadoge Menemenspor'u yenerek düşme hattından uzaklaşan Altaş Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz, alınan 6 puanla rahat nefes aldıklarını söyledi. Uz, "Mesut Bakkal hocanın sinerjisi takıma yansıdı. Birlikten kuvvet doğdu. Kendisini tercih ederek ne kadar isabetli bir karar verdiğimiz ortada" dedi.

'ÜSTÜMÜZDEKİLER TEHLİKEDE'

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın göreve gelmesiyle şahlanışa geçtiklerini belirten başkan Uz, "Mesut Hocamızla 13 maçta 26 puana ulaşıp, 2 puan ortalaması yakaladık. Hocamızın pozitif sinerjisi takıma yansıdı. Kenetlendik ve başardık. Son haftalarda alt sıralardaki tüm takımların maç kazanması, ligde kalma barajını da yükseltiyor. Ligin bitimine 2 hafta kala, üzerimizdeki takımların dahi matematiksel olarak ligde kalmayı garantilememesi ligin ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha gösterdi. 45 puana ulaştık ancak henüz ligde kalmayı garantileyemedik. Geride kalan 2 haftadaki maçlara bakıldığında birçok sürprizin yaşanması muhtemel. 2 maçta 6 puana talibiz. Düşme hattındaki en avantajlı takımlardan birisi Denizlispor" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

'ÜMRANİYE MAÇINDA FİSİ ÇEKMEMİZ SART'

"14 Mayıs Cumartesi günü Süper Lig'i garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanına çıkacağız. Buradan puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum, takımıma güvenimiz tam, inancımız tam. Taraftarlarımız Menemenspor maçında 90 dakika boyunca yine üzerlerine düşeni en iyi şekilde yaparak itici güç oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Ümraniye deplasmanında alacağımız sonuçla ligde kalıp, iç sahadaki son maçımızda taraftarlarımızla hedefe ulaşmanın sevincini birlikte yaşayacağız. Ümraniye maçında fişi çekmemiz şart" şeklinde konuştu.

GÖKHAN VE ÖZER'İN CEZALARI SONA ERİYOR



DENİZLİSPOR Kulüp Başkanı Mehmet Uz, "Biz bir takımız. Eksik oyuncularımız mazeret olamaz. Bundan önce de sakatlık, ceza ve korona virüs gibi etkenler sebebiyle çok eksikle çıktığımız maçlar oldu. Cezalı oyuncularımızın olması dezavantaj gibi görünse de, geçen hafta sarı kart cezalısı olan Gökhan Süzen ve Özer Özdemir ile sakatlığı geçen Hakan Çinemre, Ümraniye maçında sahada olacaklar. Forma giyen oyuncularımızın hepsi büyük bir özveriyle eksikleri aratmadılar. İstanbul deplasmanından ligde kalmış şekilde dönmek istiyoruz" diye konuştu.