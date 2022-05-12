Muhteşem Horoz

Altaş Denizlispor, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kurtuluş ışığını yakarken, son 13 haftanın en başarılı takımı olarak dikkat çekti. Sezona Serhat Gülpınar yönetiminde başlayan, ardından Fatih Tekke'yi dümene geçiren Horozlar, aradığı yükselişi Mesut Bakkal döneminde yakaladı.

BAKKAL ŞAHA KALDIRDI

Yeşil-siyahlılar, Serhat Gülpınar yönetiminde 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 11 puan topladı. Denizlispor, Fatih Tekke döneminde 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti, 8 puan toplayabildi. Denizlispor'un başına 23. haftada Eyüpspor maçıyla geçen tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal, kurtuluş ateşini yakan isim oldu. Horozlar, Bakkal yönetiminde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti, topladığı 26 puanla kümede kalma yolunda çok önemli bir ivme yakaladı. Tecrübeli antrenör 19 puanla 18. sırada aldığı yeşil-siyahlı takımı 26 puanla şaha kaldırıp 12.'liğe kadar yükseltti. Spor Toto 1. Lig'de son 13 haftanın en başarılı takımı olarak dikkat çeken Denizlispor'un başında 2 puan ortalaması yakalayan teknik direktör Mesut Bakkal, 1 puan ortalaması olan Serhat Gülpınar ile 0.8 puan ortalaması yakalayan Fatih Tekke'yi geride bıraktı. ■ SEBAHATTİN ALP

DJEDJE DEPREMİ

DENİZLİSPOR'DA, Brice Dja Djedje şoku yaşanıyor. Son haftaların formda ismi olan, 2-1'lik Gençlerbirliği zaferinde attığı golle dikkat çeken Fildişi Sahilli defans oyuncusuna nazar değdi. Menemenspor maçının 47. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Djedje'den kötü haber geldi. 33 yaşındaki oyuncunun sağ ayak üst adalesindeki yırtık nedeniyle sezonu kapattığını belirtildi. Horoz'da, Ümraniyespor karşılaşması öncesi en golcü isim olan Ömer Şişmanoğlu sarı kart, hücumdaki önemli silahlardan Kevin Mayi de kırmızı kart cezalısı durumunda. Yeşil-siyahlılarda, Özer Özdemir ile Gökhan Süzen'in cezaları bitti, Hakan Çinemre de iyileşti.

'LİGDE KALMAK MİLAT OLACAKTIR'

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, iyi oyun ve skorlarla önemli bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Ligde kalmayı Ümraniye maçında resmen tescilleyerek, Erzurumspor maçına rahat çıkmak niyetinde olduklarını vurgulayan Bakkal, "Kolay süreç yaşamadık. Ligde kalmamız milat olacaktır. Ama geçmişte yaşananlardan ders çıkarmalıyız. Çünkü, gelecek sezon daha zor geçecek. Kazanılan başarının ve ligde tutunmanın kıymetini bilmek gerek. İyi yatırımlar yapılması gerek aksi takdirde bu sezonun emekleri boşa gider" diyerek, camiaya mesaj verdi.

'O ZAMAN DA UYARMIŞTIM'

Bakkal, "2008-2009 sezonunda Süper Lig'de iken de Denizlispor'a son anda geldik. O sezon 38 puan ve ikili avarejla üstünlük sağladığımız Konyaspor ligden düşmüştü. Sezon sonu Denizli kenti uyarılarımızı dikkate almadı. 2009-2010'da 26 puanla 17. sırada kalan Denizlispor, Ankaraspor ve Diyarbakırspor ile birlikte küme düşmüştü. O zaman da uyarmıştım, şimdi de söylüyorum. İnşallah aynı şeyi gelecek sezon yaşamayız. Aksi takdirde bu emekler boşa gider. Oyuncu grubumuz prim yaptı. Futbolcuları elde tutmak zor olacak. Transferi açıp, gereken yapılmalı" diye uyarıda bulundu.

MUHAMMED GÖNÜLAÇAR VE BEKİR TURAÇ UMUTLU

DENİZLİSPOR'UN başarılı oyuncularından Bekir Turaç Böke ve Muhammed Gönülaçar, Ümraniyespor maçı öncesi yaptıkları açıklamada kaçan puanlar için üzgün olduklarını söyledi. Oynadıkları son 13 maçta sergiledikleri performansı sezon başında yakalayamadıklarına dikkat çeken Muhammed, "Bizim için inanılmaz zor ve stresli günlerdi. İnanılmaz bir şekilde üstesinden geldik. Hocamızın gelişiyle birlikte farklı bir hava, farklı bir atmosfer bize bir enerji verdi. Bundan sonra da bırakmayacağımızı ve bunu en iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Bekir Turaç ise, "Ligin sonuna geldik. Zor dönemlerden geçtik ama bu zor dönemlerin üstesinden gelmesini de bildik. Çalıştık, daha birlik olduk, birbirimize yardım ettik ve başardık" diye konuştu.