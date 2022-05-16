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Haberler Denizlispor Horoz’da bayram

Horoz’da bayram

Ümraniyespor ile deplasmanda berabere kalarak kümede kalışını ilan eden Denizlispor’da Mesut Bakkal mutlu olduklarını söyledi

16.5.2022

Horoz’da bayram

SPOR Toto 1. Lig'de 37. haftada Ümraniyespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan ve kümede kalışını ilan eden Altaş Denizlispor'da yüzler gülüyor. Sıkıntılı bir sezon geçiren, maddi ve manevi birçok zorlukla boğuşan Horozlar, tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal'ın dümene geçmesinin ardından muhteşem bir yükselişle lige tutunmayı başardı. Sezona Serhat Gülpınar'la başlayan, ardından Fatih Tekke'yle yola devam eden ve bu sezonki 3. teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde Horozlar çok büyük bir iş başardı. Bakkal yönetiminde 14 maça çıkan Denizlispor, 27 puan ve 1.92 puan ortalaması yakaladı, son haftaların en başarılı takımı oldu.

BAKKAL: DENİZLİ'YE HAYIRLI OLSUN
DENİZLİ'YE alt sıralarda olmanın yakışmadığını ifade eden tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal, "Yaklaşık 15 maçlık bir süreç vardı. 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldık. Ligin bitmesine 1 hafta kala işi bitirmek çok güzel oldu. Bu kente düşmek hiç yakışmıyor. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

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