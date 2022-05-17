Denizlispor’un gençleri harika

GELİŞİM liglerinde mücadele eden Denizlispor U-17 takımı, Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. 3. Grup'ta mücadele eden ve son hafta Altay ile deplasmanda 0-0 berabere kalan yeşil-siyahlı gençler, 4 devre oynan sezonu 36 puanla 3. sırada tamamlarken, ilk hedefine ulaştı. Teknik sorumlu Kürşat Taş, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, futbolculara teşekkür etti ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

UZ: 'SEVİNCİMİZİ ARTIRDI'

U-17'LERDE 6 grupta finallere katılmaya hak kazana takımlar: Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor, Göztepe, Altınordu, Denizlispor, Samsunspor, Trabzonspor, Konyaspor Antalyaspor, Adana Demirspor, Kayserispor, Hatayspor. Denizlispor U-17 Takımı teknik heyet ve futbolcuları, başarılarını kulüp başkanı Mehmet Uz'la paylaştı. Takımı tebrik eden Uz, "1. Lig'in bitimine bir hafta kala profesyonel takımımız ligde kalmayı garantilerken, aynı hafta alt yapıdan da böyle bir sonucun çıkması sevincimizi artırdı" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP