Horoz’da Bakkal masaya

SPOR Toto 1. Lig'de sıkıntılı ve zorlu bir sürecin ardından kümede kalmayı başaran Altaş Denizlispor'da, teknik direktör Mesut Bakkal, kendi ve kulübün geleceği hakkında konuştu. Gündeme ve Denizlispor'a dair önemli açıklamalarda bulunan Bakkal, kulüp başkanı Mehmet Uz'la bu hafta masaya oturacaklarını açıkladı.

'HEDEF SÜPER LİG OLMALI'

BAŞARILI bir sezonu geride bıraktıklarını belirten teknik patron Mesut Bakkal, "Denizli benim çok keyif aldığım bir yer, keyif aldığım yerde de çalışmayı severim. Kümede kaldık belki ama bu hiçbir şey. Böyle hedef olmaz, Denizlispor'da olmaz! Hedef Süper Lig olmalı, Denizlispor'a yakışmaz buralar. 2008-2009 sezonunda söyledim, bakın bunun kıymetini bilin dedim. Ertesi sene düştü takım. Bugün yine diyorum, bunun kıymeti bilinsin ve arkası gelsin. Bir şeyler yapılsın. Küme düşme barajı bu sene çok yüksekti. Ben çok takım çalıştırdım ama ilk kez gördüm bunu. Takım reaksiyon gösterdi. Coşku yoksa, enerji yoksa hiçbir şey yok. Eğer bilginizle karşı gruba hitap edemiyorsanız, ortak bir noktada buluşamıyorsanız arkası gelmiyor ne yazık ki. Herkes ne olacak diye bekliyor. Bana gelip soruyorlar hocam gidecek misiniz, ne yapacaksınız diye. Önümüzdeki hafta başkanımızla bir görüşme gerçekleştireceğiz. Her şey o zaman belli olacak" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP