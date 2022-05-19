‘Lige tutunduk ama iş bitmedi’

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal basın toplantısı düzenledi, göreve başladığı günden bugüne takımla birlikte imza attıkları başarıyı anlattı. Bakkal, "Denizlispor'un benim ve ailem için anlamını bilmeyen yoktur. Başkanım sağolsun döne dolaşa yaptığı presle bizi ikna etti. Kalbimdeki ve ailemdeki Denizli sevgisi bu teklifi kabul etmemle sonuçlandı. Bu sene küme de düşebilirdik. Şükürler olsun ki; aldığı sorumluluğu yerine getirmiş bir teknik adam olarak karşınızdayım. 22. hafta bittiğinde 19 takımlı ligde 18. sıradaydık. En az kazanan, en az gol atan takımdık. Son 14 haftada 27 puanla lideriz, Ümraniyespor'dan sonra en çok gol atan 2. takım olduk. Büyük başarı gerçekleştirdik" dedi.

'KENETLENDİK VE BAŞARDIK'

Teknik patron Mesut Bakkal, "Deplasmanda 11 maçta 9 puan kazanmıştık. Dönemimizde 7 maçta 11 puan kazandık. Çok önemli, çünkü 1 galibiyet yerine bir mağlubiyet yaşasaydık Erzurum BŞB maçı bizim için kümede kalma maçı olacaktı. Son maçımızı taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. 15 maçta 30 puan yapacağız, bu da 2 puan ortalaması demek. Bursa ve Kocaeli düştü. Bu kent düşebilirdi. Kenetlendik, başardık. Öncelikle bu süreçte uykusuz geceler geçiren ekibime, büyük bir sorumlulukla çalışan, kimi zaman sakatlıklarına rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmayan, taktik disipline sadık kalan oyuncularıma, tesiste çalışanlara, kulüp personeline teşekkür ediyorum. Son olarak takıma harika omuz veren taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

'HATALARDAN DERS ALINMALI'

KULÜBÜN geleceği için yapmaları gereken çok şeyin olduğunu vurgulayan Mesut Bakkal, şöyle konuştu: "Transfer yasağımız var. Kulübün borcu çok. Önümüzdeki sene neler yapabiliriz, bir bakalım. Denizlispor'un yaşadığı sıkıntılar Türk futbolunun yaşadığı sıkıntılarla paralel. Geçen sene Süper Lig'e çıkan takıma 13 transfer yapılmış. Aradan geçen 24 ay, kadroda bulunan oyuncu sayısı sıfır! Peki bu kadar transfer oldu da ne oldu, düştük! Ve kontratını fesheden futbolcuların alacakları hala duruyor. Son 4 sezonda görev yapan 11. teknik adamım. Tercihler mi yanlış, kulüp yönetim politikaları mı? Hatalardan gerekli dersler alınmazsa kaçınılmaz son belli. Kümede kalmanın hiç bir anlamı kalmaz."

'AYAĞIMIZI YORGANIMIZA GÖRE UZATMA ZAMANIDIR'

TEKNİK patron Mesut Bakkal, şöyle devam etti: "Büyük zenginlerin kulüplere para yağdırma dönemi bitti. Profesyonel futbolda gelirler düştü. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Şimdi transfer tahtası açılsa, 4-5 kaliteli oyuncu alınsa, lige çıkmanın garantisi var mı? Hayır. Kulübün bağımsızlığı ekonomisinden geçer. Önce borcumuzu ödeyeceğiz. Ben bir teknik adam olarak sıradışı bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yönetim benimle devam etmek isterse ki, istiyorlar, ben transfer istemiyorum. Olabildiğince borçlar ödensin! Tüm kadromla sözleşme yenilensin" dedi.

TARAFTARLARIN DESTEĞİ ŞART

Bakkal, "Duruma bakar, transfer tahtasını gerekirse devre arasında açmaya çalışırız. Ancak bu felsefeye taraftarımızın destek vermesi şart. Çünkü, günlük haftalık aylık yaşayarak kulüplerimizin geldiği nokta burası. Hangi teknik adam istemez ki, kadrosunun kaliteli isimlerle takviye edilmesini. Kendisini ve kısa yoldan başarıyı düşünen "transfer" diye bağırır, kulübünü düşünen "Kadromu koruyun, oyuncularımın, personelin maaş ve pirimlerini zamanında verin" der. Denizlispor'un kurtuluşu reçetesi burada" diye konuştu.