Bakkal’dan dev çağrı

ALTAŞ Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, bu kadronun korunmasını gerektiğini ifade ederek, "Profesyonel futbolcu gelirleri düştü. Hemen nakit paraya ihtiyacımız var, futbolcunun parasını dağıtacağız. Önümüzdeki sene lig deve dişi gibi, birisi alacaksa gelsin alsın" dedi. Kulübün batmaması için paraya ihtiyaç olduğunu açıklayan Bakkal, "Denizlispor'un kurtuluşu burada bence, taraftar kulübe bu anlamda destek verirse bütün krizler birkaç senede çözülür. Yoksa batmaktan kurtulamazsınız esameniz okunmaz. Yani para yok, ancak hem taraftarımızın, hem de Denizlispor'un sevenlerinin desteği şart. Oyuncularımıza kötü günde sahip çıkmak şarttır. Bir başkanın bir tekniğin çözeceği başka sorunlar var. Hiç uçuk gitmeye gerek yok. Hadi bulalım 160-200 milyon TL, ya da şuraya yeni bir tesis yapalım altyapıyı düzenleyelim, olacak mı? Bu kent takımına sahip çıkmalı" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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