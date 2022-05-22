Bakkal rekorla kapattı

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesinden galip çıkan Altaş Denizlispor, sezonun son haftasında Play-Off oynamayı garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde 4-0 yenerek 2021- 2022 sezonunu mutlu bitirdi.

15 MAÇTA 30 PUAN

Çok sancılı geçen 2021-2022 sezonunu 49 puanla bitiren Horoz'da 23. hafta Fatih Tekke'nin yerine göreve başlayan teknik direktör Mesut Bakkal, yeşil-siyahlılarla 15 lig maçına çıktı. Bakkal, 30 puan topladı ve 2 puan ortalaması yakalayıp, teknik direktörlük hayatında rekoru kırdı. Bakkal, daha önceki en iyi derecesini 2016- 2017 sezonunda Sivasspor'da 29 maçta 1.93 ortalama yakalayarak elde etmişti. Ligde son 15 hafta baz aldığında Denizlispor topladığı 30 puanla puan cetvelinde lider durumda bulunuyor. Taraftarına galibiyet armağan eden yeşil-siyahlılarda Mesut Bakkal, takımın ligde kalmasının her açıdan çok iyi olduğunu söyledi. ■ SEBAHATTİN ALP

'BU SENE LİGDE KALMAK HER AÇIDAN ÖNEMLİYDİ'

DENİZLİSPOR'UN ligde kalması herkese hayırlı olsun' diyen teknik patron Mesut Bakkal, "Çıktığımız 15 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 30 puan aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Yönetime teşekkür ediyorum, Denizli'nin bu sene ligde kalması her açıdan çok önemliydi. Bunu da başardık ve mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, özellikle ben geldikten sonraki desteklerinden dolayı. Güzel bir taraftar vardı. İyi bitirmek önemliydi ve bunu da başardık. Buralara gelene kadar çok zor süreç geçirdik ama başarmak da güzeldi" dedi.

ÖMER'E EKSTRA ÖDÜL

DENİZLİSPOR'DA kariyerin en parlak dönemini geçiren santrafor Ömer Şişmanoğlu, bu sezon ligde 13 kez rakip fileleri sarsarken, liglerdeki en skorer yılına imza attı. Sezon başı 15 gole 250 bin lira özel prim anlaşması bulunan Ömer'e 13 golde kalmasına rağmen vaat edilen miktarın verileceği öğrenildi. Süper Lig'de 2010- 2011'de Kayserispor formasıyla 7 gol atan, 2014-2015'te transfer olduğu Eskişehirspor'da 9 kez ağları havalandıran 33 yaşındaki golcü, bu sezon 1. Lig'de 26 maçın 25'inde banko oynadı, 1901 dakika sahada kalıp 13 golle Denizlispor'u sırtladı. Ömer, kupada da 3 müsabakada 1 gol kaydetti.

ASİST KRALI GÖKHAN SÜZEN'DEN SİFTAH GELDİ

DENİZLİSPOR'UN orta sahadaki en önemli isimlerinden Gökhan Süzen, 1. Lig'in kapanış maçında Erzurumspor BŞB filelerini havalandırıp, bu sezonki ilk golünü attı. Ligde 31 maçta banko oynayan 35 yaşındaki yıldız isim, 10 gol pası vererek yeşil-siyahlı takımın kümede kalmasında önemli rol oynadı.