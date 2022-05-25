Başkan resti çekti

DENİZLİSPOR Başkanı Mehmet Uz, kümede kalma mutluluğunu yaşayamadı, gerekli desteğin bulunamaması halinde olağanüstü kongre kararı almak zorunda kalacaklarını belirtti. Transfer yasağı bulunan Denizlispor, teknik heyet ve kadrodaki futbolcuları elinde tutabilmek için kaynak arayışına girdi ama sonuç alamadı. Uz, "Kulübün geldiğimiz gün ve bugünü arasında hiçbir fark yok. Sadece farkımız şu; mevcut takım 2 yıllık sözleşme yaptığımız için hocamız dahil herkes görevinin başında. 14 milyona yakın bir transfer yasağını kaldırdık. Sonra 57 milyon 500 bin TL parayı ama sponsorlukla ama bağışlarla ama ricalarla bulduk. Şimdi acil 15-20 milyon arasında paraya ihtiyaç var. Ödenmediği taktirde tüm çabalar boşa gidecek ve bütün futbolcular boşa çıkacak. İcraat görelim, yapacak yiğit varsa gelsin. Benden bu kadar. Borç 190 milyon. Kısa vadeli değil, uzun vadeli hesap yapılmalı" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

'DEVAM EDEMEYİZ BENDEN BURAYA KADAR'

DENİZLİSPOR Başkanı Mehmet Uz, "Çok zorluklarla karşılaştık ama hiç mazeret üretmeden yolumuza devam ettik. Ancak mevcut koşullarda göreve devam etmemiz mümkün değil. Bugüne kadar çok fedakarlıklar yaparak buralara geldik ancak bizim de bu yükü tek başımıza taşıma gücümüz kalmadı. Son günlerde destek alma konusunda yaptığım görüşmelerin istediğimiz şekilde sonuçlanmaması üzerine karar verme noktasına geldim. Görevdeyken hata da yaptık, yanlış da yaptık, eksik de yaptık, iyi yaptık, kötü yaptık, doğru yaptık. Ama ihanet etmedik. Leke düşürmedik. Bu bir emanetti ve biz emanete sahip çıktık. Destek yoksa bende yokum" dedi.

"KISITLI BÜTÇEMİZLE EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIK'

LİGİ maç başına 1.36 puan ortalaması ile 11. sırada tamamladıklarını belirten başkan Mehmet Uz, şöyle konuştu: "Son 2 haftaya kadar çetin bir mücadelenin yaşandığı ligde hedefine ulaşan takımların arasında olmak tüm yorgunluğumuza değdi. Bizden kat kat daha fazla para harcayan takımların lige nasıl veda ettiğini, bazılarının da son maçlarla ligde kaldığını gördük. Kısıtlı bütçemizle en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Mevcut şartlarda bu ligde kalabilmek belki şampiyonluktan da önemli. Çünkü takım bir alt lige düşseydi, nerelere gideceğini kestirmek zor değil. Mevcut durumda kalabilmek bile bazen geleceğinizi kurtarır."

'CHP'Lİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 1 TL VERMEDİ'

DENİZLİSPOR Başkanı Mehmet Uz, "CHP'li Merkezefendi Belediyesi 1 lira bile vermedi. Denizlispor demek ki onların takımı değilmiş. Kim ne kadar bağış yaptı, paralar nerelere harcandı, kalem kalem yazılı. Kulübün sosyal medya hesaplarından bu listeyi paylaşacağım. Sponsor olanlara, reklam verenlere, bağışta bulunanlara, kapılarını çaldığımızda bizi boş çevirmeyen değerli iş insanlarımıza, az çok demeden destek veren, ismini burada sayamayacağım tüm Denizlispor sevdalılarına teşekkür ederim. Kulübü kayyuma bırakmadık. Destek bulamazsak emaneti geri vereceğiz" dedi.

ALACAKLILAR DÖNMEDİ

BAŞKAN Mehmet Uz, "Takımı ligde tutarak, bir nevi kulüpten alacaklı olan ipotek koyan eski yöneticiler ile futbolcularında alacaklarını garanti altına almış olduk. Önceki sezonlardan alacaklı olan 19 futbolcuyla görüştüm. Avukatımı gönderdim. Kulübün transfer yasağının kalkması için öneri sundum. 'Asıl alacaklarınızın yüzde 50'sini, haksız fesih tazminatınızın da yüzde 10'unu verelim' dedik ama hiç geri dönüş olmadığı gibi, daha sonra telefonlara çıkmaz oldular. Kulüp düşseydi nasıl para alacaktılar acaba?" dedi.