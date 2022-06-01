Horoz’un gözü onda

YENİ sezonda zirveye oynayacak bir takım kurma planları yapan Denizlispor yönetimi, transfer tahtasını açmak ve iddialı bir kadro kurmak için şartları zorlayacak. Sponsorluk görüşmelerini hızlandıran Horoz'un, '1' numaralı mevki için Altay'dan ayrılan 25 yaşındaki Polonyalı kaleci Mateusz Lis'e kanca attığı öğrenildi. Teknik direktör Mesut Bakkal ile çalışmak istemeyen Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak'ın geri dönmeme olasılığına karşılık, kurmaylar kaleyi sağlama almak istiyor. Süper Lig'den düşen Altay'ın kalecisi Lis'e kanca atan yeşil-siyahlıların, kalecinin menajeri ile ön görüşme yaptıkları ortaya çıktı. Polonya temsilcisi Wisla Krakow'dan sezon başında Altay'a transfer olan Lis, siyah-beyazlı formayla 35 maça çıktı. Futbolcuların alacaklarını ödeyerek takımın dağılmasına izin vermek istemeyen Denizlispor yönetimi, 10 Haziran'da başlayacak yeni sezon çalışmalarına tam kadro başlamak istiyor. ■ SEBAHATTİN ALP

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