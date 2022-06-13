Ya Süper Lig ya Denizli

Futbolcuların geçen sezondan olan alacaklarını ödeyerek sıfırlayan ve yeni sezon için mevcut kadroyu büyük ölçüde elde tutmayı başaran Altaş Denizlisporlu kurmaylar, iyileştirme yapacağı futbolcularla da görüşmeye başladı. Bu oyuncuların başında gelen ve geçen yıl 1+1 yıllık anlaşma yapan golcü futbolcu Ömer Şişmanoğlu, sözleşmesindeki özel madde gereği büyük ölçüde gelecek sezonda Denizlispor'da kalacak. Sözleşmesinde 'Sadece üst lige transfer olursa gidebilir' şeklinde özel maddesi bulunan Ömer Şişmanoğlu, Süper Lig'den henüz teklif almadığı ve şuan için yoluna Denizlispor ile devam edeceği belirtildi. Geçen sezon 1.5 milyon TL'ye oynayan Ömer'in sözleşmesinde yenileme yapılacağı öğrenildi.



150 BİN TL'LİK BONUS JESTİ

SÖZLEŞMESİNDE 15 gol atması halinde '150 bin TL bonus alır' maddesi bulunan Ömer, geçen sezon 13 gol, 1 asistle oynadı. Bonus maddesine göre 2 gol eksiği bulunan tecrübeli golcüye jest yapan yönetim, bonusunda yazılı miktarı da ödeyip tecrübeli golcünün gönlünü aldı.



SEBAHATTİN ALP

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