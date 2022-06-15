Denizlispor çok ‘Mesut’

ALTAŞ Denizlispor'da beklenen gerçekleşti, futbolcu ve teknik heyete yapılan ödemelerle geçen sezondan kimsenin prim ve maaş alacağının kalmadığı belirtildi. Başkan Mehmet Uz, geçen sezondan kimsenin 1 lira alacağının kalmadığını açıkladı, teknik direktör Mesut Bakkal'ın da yeni sezonda Denizlispor'da kalacağını söyledi.

ÖMER DE KALACAK

TEKNİK direktör Mesut Bakkal'ın yeni sezonda takımın başında olacağını vurgulayan başkan Mehmet Uz, futbolcu kadrosunu da kaleci Hüseyin Altıntaş ve Emre Sağlık dışında tuttuklarını açıkladı. TFF'den yayın geliri olarak ne geleceğinin belirsizliğinin tüm kulüpler gibi kendilerinin de elini kolunu bağladığı ifade eden başkan Uz, biran önce TFF başkanının seçilmesini ve yayın gelirlerinin açıklanmasını istedi. Alanyaspor'dan telif alan Ömer Şişmanoğlu'nun da yeni sezonda takımda kalacağı öğrenildi. Ömer'in Süper Lig antrenmanda larını kaldıramayacağını iddia eden yeşil-siyahlı kurmaylar, kariyerinin en iyi sezonunu Horoz'da geçiren tecrübeli golcünün Denizli'ye uyum sağladığını ve adeta ikinci baharını yaşadığını dile getirdi. Yeni sezonda Ömer'den daha çok gol beklediklerini belirten başkan Uz, "En az 20 gol atmasını bekliyorum" diye konuştu.

Son olarak Adam Stackhowiak, Kevin Mayi, Dje Djedje, Ismail Aissati, Ömer Şişrak manoğlu'nun paralarının yattığı ve geçen sezondan alacaklı kimsenin kalmadığı öğrenildi.

BAKKAL İSTEDİ İS BİTTİ

ALTAŞ Denizlispor'da, teknik direktör Mesut Bakkal sezonun bittikten sonra yeşil-siyahlı yönetimden ilk olarak futbolcu alacaklarının ödenmesini ve takımın kadrosunun korunmasını istedi. Başkan Mehmet Uz ve kurmayları, yarattıkları kaynakla ilk iş olarak futbolcu ve teknik heyet alacaklarını kapattı, Bakkal'ın ilk isteğini yerine getirdi.

İYİLEŞTİRME YAPILACAK

ALTAŞ Denizlispor'da yönetim, bazı futbolcuların ücretlerinde iyileştirme yapılacağını açıkladı. Kurmaylar, 25 Haziran'da toplanacak takımda iyileştirme yapılacak olan futbolcularla masaya oturacak. Yeşil-siyahlı yönetimin, ücretlerde yüzde 20 ila 40 arasında iyileştirme yapacağı öğrenildi. Geçen sezon 29 maçta oynayan ve 800 bin lira alan Gökhan Süzen ile 600 bin liraya oynayan ve başarılı bir sezon geçiren Hakan Çinemre gibi cüzi rakamlara oynayan futbolculara iyileştirmenin yüzde 40 oranında yapılacağı kaydedildi. Yönetimin, menajerler yerine futbolcularla yüz yüze konuşmayı tercih edeceği ifade edildi. 35 yaşındaki Gökhan, geride kalan sezonda 33 maçta 1 gol, 11 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki defans oyuncusu Hakan da, geçen sezon 18 karşılaşmada görev yaptı, 4 gol atma başarısı gösterdi.

■ SEBAHATTİN ALP