Aissati dönmüyor

Altaş Denizlispor'da, Ismail Aissati'den kötü haber geldi. Horoz'da en uzun süreli oynayan yabancı futbolcuların başında gelen Aissati, ailesi ile yaşadığı Hollanda'dan dönmeyeceğini açıkladı. Yaşanan gelişmeler üzerine, Aissati'nin fotoğrafı, kulübün resmi sitesindeki futbolcular kısmındaki albümden kaldırıldı. Yeşil-siyahlı takımda geçen sezon 22 lig maçında oynayan ve 4 asisti bulunan Fas asıllı 33 yaşındaki futbolcu, kariyerini Hollanda'da noktalayacağını belirterek, Türkiye'ye geri dönmeyeceğini yönetime bildirdi. Denizlisor'da 1+1 yıllık sözleşmesi bulunmasına ve geçen sezondan alacağı kalmamasına rağmen gemileri yakan Aissati'nin Süper Lig'de oynadığı dönemdeki alacağı ödenmediği için kırgın olduğu gelen bilgiler arasında. 2017-2018 sezonunda Denizlispor'a gelen ve yeşil-siyahlı forma ile 116 maça çıkan Aissati toplamda 3 gol attı, 27 asist yaptı.



YAPRAK DÖKÜMÜ

Altyapıdaki antrenörlerle vedalaşılan Denizlispor'da ayrılıklar devam ediyor. Yeşil-siyahlı kulübün doktoru Ahmet Edremit ile bir türlü yıldızları barışmayan 15 yıllık tecrübeye sahip Oktaş Baş ile yollar ayrıldı. Doktor Ahmet Edremit'in verdiği olumsuz raporu sonrası Oktay Baş'ın yeşilsiyahlı yönetim tarafından gönderildiği öğrenildi. Destek ekibindeki fizyoterapist Tugay Omurca da ayrıldı.



■ SEBAHATTİN ALP

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