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Haberler Denizlispor Horoz’da işler yolunda

Horoz’da işler yolunda

Altaş Denizlispor iç transferde sözleşmeleri biten iki isme daha imza attırdı. Yeşil-siyahlı yönetim, kaleci Hüseyin Altıntaş ile 1 yıllık, Emre Sağlık ile de 1+1 yıllık sözleşme yeniledi. Emre 700 bin, Hüseyin 600 bin TL kazanacak

24.6.2022

Horoz’da işler yolunda

Altaş Denizlispor iç transferde iş bitirdi. Yeşil-siyahlı yönetim, geçen sezonki kadroda minimum fire verebilmek için şartları zorlarken, sözleşmeleri sona eren kaleci Hüseyin Altıntaş ve Emre Sağlık ile yeniden anlaşılması camiayı sevindirdi. Emre 700 bin liraya 1+1, Hüseyin ise 600 bin liraya 1 yıllık sözleşmeye imza attılar. Altyapıdan yetişen 27 yaşındaki file bekçisi Hüseyin, geçen sezon 4 lig, 1 de kupa maçında görev yaptı. İlhan Depe'yi de takımda tutmak için çabalayan yönetim, bir görüşme daha yapacak.

İLHAN DEPE'DE PEŞİNAT SIKINTISI
Geçen sezon 27 maçta 3 gol atıp 3 asistle oynayan İlhan Depe, yeni sezon için yönetimden 3 milyon lira istedi. Taraflar 2,5 milyona anlaştı ancak sıkıntı peşinat rakamında yaşandı. Yarısını peşin isteyen İlhan'a 750 bin teklif edildiği öğrenilirken, iki taraf son detayları görüşmek için yeniden masaya oturacak. İç transferde kaleci Adam Stachowiak ve İsmail Aissati dışında fire verilmedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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