Denizlispor’un yeni transferi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da, Okan Derici yeşil-siyahlıların yeni sezon öncesi yeni transferi olarak dikkat çekiyor. Geçen sezon 15 Aralık 2021'de Menemenspor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşayan ve çukura bastığı için fibula kemiği kırılan Okan Derici, 3 aylık tedavi sürecinin ardından geçen sezonun son haftasında takıma katılmıştı.Yasak nedeniyle transfer döneminde takviye yapamayan Horoz'da teknik direktör Mesut Bakkal, Okan'ı yeni transfer gibi görüyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Geçen sezon talihsiz bir sakatlık yaşadım ve faydalı olamadım. Tam olarak iyileştim. Mesut hocamız ile yeniden bir ivme yakalayacağıma inanıyorum" dedi.

13 MAÇTA OYNAMIŞTI

Orta sahada görev yapan ve geçen sezon başında Ümraniyespor'dan transfer edilen Okan, Denizlispor'da 11 lig, 2 kupa maçında görev aldı. 2 gol attı. ■ SEBAHATTİN ALP