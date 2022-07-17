TFF 1. Lig'in başlamasına 27 gün kala, 2.etap kamp çalışmalarını Burdur Lavanta otelde sürdüren Altaş Denizlispor, güç depoluyor. Kamp süresince 3 hazırlık maçı yapmayı planlayan Denizlispor'un hazırlık maçı oynayacağı 3 takımdan ikisi belli oldu. Yeşil siyahlılar, 20 veya 21 Temmuz'da aynı otelde kamp yapan 1. Lig'in yeni ekibi Bodrumspor'la hazırlık maçı yapacak. Denizli temsilcisi, aynı otelde hafta içi kampa gelecek olan 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ve bir Rus ekibiyle ile de 2 hazırlık maçı daha planlıyor. Tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal, kampta işleri sıkı tutuyor.

BAKKAL ÇOK DİSİPLİNLİ

26 futbolcunun katıldığı kampta disiplini elden bırakmayan deneyimli teknik adam, ipleri sıkı tutuyor. Güçlü oyun planı olduğunu belirten Mesut Bakkal, antrenmanlarda futbolcularından pas oyununa sadık kalmalarını ve topa daha fazla hakim olmalarını istiyor. ■ SEBAHATTİN ALP