Denizlispor en iyisini yapacak

YENİ sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Altaş Denizlispor güç depoluyor. Geçen sezonki kadrosuna, altyapıdan genç oyuncularla takviye yapan ve sezon hazırlıklarını sürdüren yeşilsiyahlı ekipte moraller yerinde.

20 günlük Denizli kampının ardından geldikleri Burdur'da iyi bir çalışma imkanı bulduklarını ifade eden teknik direktör Mesut Bakkal, "Burdur gibi nüfusu az ancak coğrafi olarak büyük fırsatlar sunan şehirlerimizde, bu gibi önemli yatırımların yapılması ülke sporumuzun gelişmesi açısından sevindirici. Kulüplerimiz kamp konusunda artık daha fazla seçenekleri değerlendirme imkanı buluyor. Tesisler ülke genelindeki coğrafi bölgelere yayıldıkça, hem hizmet kalitesi artıyor hem de kulüplerimiz daha iyi çalışma şartlarına kavuşuyor" diye konuştu.

'TAKIMI MAÇLARDA GÖRECEĞİZ'

Burdur kampında fiziksel, teknik, taktik ve mental olarak çalışma yaptıklarını, oynayacakları hazırlık maçları ile de takımın son durumunu görme imkanı bulacaklarını kaydeden Bakkal, "Yoğun bir idman programımız var. Hazırlık maçlarında skor değil, oyun planımızı sahaya yansıtmak ve oyuncularımızın durumunu görmek bizim için daha önemli. Mevcut kadromuzla en iyisini nasıl yapacağımızın peşinde olacağız. Burdur kampı eksiklerimizi giderme konusunda da bize büyük katkı sağlayacak. Oyuncularımın çalışma temposu ve isteğinden memnunum" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP