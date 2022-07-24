Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sezon hazırlıklarından memnun:

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, hazırlık sürecini iyi geçirdiklerini ve lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon için 25 Haziran'da topbaşı yapan Denizlispor, kendi tesislerindeki 20 günlük ilk etap kampın ardından, Burdur'daki 10 günlük kampını da tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Mesut Bakkal, transfer yasağı bulunan takımda mevcut kadroyu koruduklarını, Burdur kampında hazırlık maçları yaparak futbolcuların son durumunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Yoğun idman programına rağmen oyuncuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu aktaran Bakkal, "Hazırlık maçlarında skor değil, mücadele ve oyun planımızı sahaya istediğimiz şekilde yansıtıp yansıtmadığımız bizim için önemliydi. Elbette eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi gidermenin çalışmalarını yapacağız. Ligin ilk maçına mümkün olduğu kadar hazır gelmek istiyoruz. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Altaş Denizlispor'un, 31 Temmuz Pazar günü İzmir'de Göztepe maçına çıkacağı, 3 Ağustos Çarşamba günü Fethiyespor ve 6 Ağustos Cumartesi günü ise Nazilli Belediyespor ile Denizli'de hazırlık karşılaşmaları oynayacağı bildirildi.