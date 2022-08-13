Denizlispor lige puansız başladı

40. dakikada Cenk Ahmet'in sağ taraftan taşıdığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Eze, ceza sahası içine girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Hüseyin'de kaldı.

60. dakikada sol taraftan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Eze'nin gelişine vuruşunda top savunmadan sekerken, Eze'nin ikinci vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

64. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Hüseyin kornere çeldi.

70. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ezeh, rakiplerini geçerek yaptığı şutta Hakan Çinemre, kaleye giden meşin yuvarlağı kafayla kornere çeldi.

74. dakikada Sinan'ın pasında ceza yayı içinde topu kontrol eden Pa Dibba bekletmeden pasını Emeka Eze'ye aktardı. Eze'nin ceza saha içinde yaptığı sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+5. dakikada Ahmed Ildız'ın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ezeh'in şutunda top az farkla dışarı gitti.

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