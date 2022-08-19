Horoz’da başkan Uz çağrı yapıyor

ALTAŞ Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor maçını kazanarak, taraftarlara ilk iç saha maçında galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi.

Eyüpspor maçında eksiklere rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ancak sahadan mağlup ayrıldıklarını belirten Uz, "Yaptığı transferlerle dikkat çeken rakibimiz karşısında puan alabilecek bir oyun sergiledik ancak istediğimizi alamadık. Bu maç geride kaldı. Gerekli dersleri aldık" dedi. Sezonun ilk iç saha maçında galibiyete inandığını ifade eden Uz, "Takım iyi çalışıyor. Biz teknik ekip ve oyuncularımıza hep inandık hep güvendik. Aynı güven ve inancımızı da sürdürüyoruz. Kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da ilk maçta takımı yalnız bırakmamalarını bekliyoruz. Lig uzun bir maraton ve daha en baştayız. Geçen sezon yakaladığımız birlik beraberlik ortamının bizi hedefimize nasıl ulaştırdığını gördük. Yine başaracağız" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP