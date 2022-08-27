Ege derbisi heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü ile Altaş Denizlispor bugün Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda Caner Ak'ın yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Mücadeleyi beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlara getirecek. Bilet fiyatları 1. kategori 30, 2. kategori 20, misafir tribünü 25 TL olarak belirlendi. Ligde sezona evinde Boluspor'a tek golle yenilerek başladıktan sonra geçen haftayı bay takım olarak geçen Manisa FK, bu mücadele öncesi Erhan Çelenk'le yollarını ayırıp, son transfer olarak Dynamo Dresden'den 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Yannick Stark ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer yasaklısı Denizlispor ise ilk hafta Eyüp'e 1-0 yenildikten sonra geçen hafta evinde Rizespor'la golsüz berabere kaldı. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Ömer ve Djedje ile lisansı çıkmayan İlhan kadroya alınmadı.

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