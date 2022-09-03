“Taraftara en güzel hediyemiz 3 puan”

A.DENİZLİSPOR Başkanı Mehmet Uz, B.Bandırmaspor maçında hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, taraftarları her zaman olduğu gibi destek vermeye çağırdı. Ligin ilk 3 haftasından sadece bir puanla ayrıldıklarını ifade eden A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Sakat oyuncularımızın çokluğu sebebiyle lige istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. Ancak daha ligin başındayız. Yaşadığımız puan kayıplarını telafi edeceğiz. Biz hocamız ve takımımıza her zaman güveniyoruz" dedi. Pazar günü oynayacakları B.Bandırmaspor maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istediklerini kaydeden Mehmet Uz, "Taraftarlarımızdan tribünleri doldurarak bugüne kadar verdikleri desteği sürdürmelerini istiyoruz. İmkanları zorlayarak 18 yaş altındaki taraftarlarımız için bilet fiyatlarında ciddi bir oranda indirime gittik. iste- Onlara vereceğimiz en güzel hediyenin de 3 puan olduğunu biliyoruz" dedi.

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