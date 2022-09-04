Denizlispor siftah peşinde

Spor Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 3-2 yenilen 1 puna sahip Altaş Denizlispor, bugün evinde Beyçimento Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maç TRT Avaz ve beIN Sports Max2 kanallarından ekrana gelecek. Horoz'da sakatlığını atlatan golcü Ömer Şişmanoğlu görev verilmesi durumunda forma giyebilecek, Djedje, Hakan Çinemre ve kaleci Hüseyin Altıntaş yok. Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 200, B-D üst 90, A-E üst 75, A-E alt 60, maraton 45 ve misafir 50 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Mesut Bakkal, sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "İlk 3 haftada istediğimiz sonuçları alamadık. Eksiklerimiz vardı. Bu maçtan galibiyetle ayrılıp yeni bir sayfa açacağız" dedi.

DİĞER