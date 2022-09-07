  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizlispor En kötü Horoz

En kötü Horoz

1. Lig’de 4 haftada 1 puan alabilen Altaş Denizlispor son 5 sezon baz alındığında en kötü başlangıcını yaptı

7.9.2022

En kötü Horoz

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak evinde Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Geride kalan 4 haftada sadece 1 beraberlik alıp 3 mağlubiyet elde eden yeşil-beyazlılar, aynı performansı 2017- 2018 sezonunda da gösterdi. Bu sezon Eyüpspor, Manisa FK ve Bandırmaspor'a yenilip Çaykur Rizespor'la berabere kalan Horozlar, 2017-2018'de de ilk 4 haftada 1 puan alabildi. O dönem ligi 2 puan farkla 15. sırada bitiren Denizlispor sezon sonunda kıl payı kümede kalmıştı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve eksik oyuncularının çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Ege ekibinde, teknik direktör Mesut Bakkal mutlaka üzerlerindeki kara bulutları dağıtacaklarını ve istedikleri seviyeye geleceklerini söyledi. Altaş Denizlispor, bu hafta Sakaryaspor deplasmanında ter dökecek.

■ SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA