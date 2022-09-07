En kötü Horoz

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak evinde Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Geride kalan 4 haftada sadece 1 beraberlik alıp 3 mağlubiyet elde eden yeşil-beyazlılar, aynı performansı 2017- 2018 sezonunda da gösterdi. Bu sezon Eyüpspor, Manisa FK ve Bandırmaspor'a yenilip Çaykur Rizespor'la berabere kalan Horozlar, 2017-2018'de de ilk 4 haftada 1 puan alabildi. O dönem ligi 2 puan farkla 15. sırada bitiren Denizlispor sezon sonunda kıl payı kümede kalmıştı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve eksik oyuncularının çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Ege ekibinde, teknik direktör Mesut Bakkal mutlaka üzerlerindeki kara bulutları dağıtacaklarını ve istedikleri seviyeye geleceklerini söyledi. Altaş Denizlispor, bu hafta Sakaryaspor deplasmanında ter dökecek.

■ SEBAHATTİN ALP